Медбрат визнаний винним у вбивстві пацієнтів, яким він вколювал повітря разом ліків

Колишній медбрат з американського штату Техас визнаний винним у вбивстві щонайменше чотирьох пацієнтів, яким він замість ін'єкцій лікарських препаратів вколював повітря в артерії. Це викликало серйозні пошкодження мозку та летальний результат.

Як повідомляє Бі-бі-сі, 37-річному Вільяму Девісу загрожує смертна кара.

Жертвами вбивці в період з 2017 по 2018 рік були чоловіки у віці від 47 до 74 років, які відновлювалися в лікарні після операцій на серці. Лікарі губилися в здогадах, чому пацієнти, які йшли на поправку, раптово вмирали. Симптоми нагадували інсульт. Тільки коли медики побачили скани комп'ютерної томографії, які показали в головному мозку пацієнта повітря, вони запідозрили недобре.

«Виявляється, лікарня — ідеальне місце, де може ховатися серійний вбивця», — сказав на суді окружний прокурор Джейкоб Путман. У прокуратурі стверджують, що Вільяму «подобалося вбивати людей».

Адвокат Девіса Філіп Хейс заявив, що немає доказів провини його клієнта, і що його зробили цапом-відбувайлом для лікарні з серйозними процедурними проблемами.

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