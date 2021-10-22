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Королю Іспанії Хуану Карлосу робили ін'єкції жіночих гормонів — щоб знизити сексуальні апетити, «небезпечні для держави»

10:43 22 жовтня 2021
Король Хуан Карлос

Колишній начальник іспанської поліції Хосе Мануель Вільярехо, якого зараз судять за корупцію та шантаж, розповів на парламентському слуханні, що скандально відомому королю Іспанії Хуану Карлосу I, який у 2014 році зрікся престолу на користь свого сина Філіпа, робили ін'єкції жіночих гормонів та інгібіторів тестостерону — щоб приборкати його сексуальні апетити, «які загрожували безпеці держави».

Як повідомляє видання The Times, зі слів Вільярехо, уколи, що знижують лібідо, королю, який зараз покинув батьківщину і проживає в розкішному готелі в Абу-Дабі, робили співробітники іспанських секретних служб.

Вільярехо заявив, що цей план розробив колишній бос Національного розвідувального центру (CNI) і близький союзник ексмонарха — Фелікс Санс Рольдан. Однак Рольдан заперечує, що грав якусь роль в застосуванні гормонів, заявивши, що дізнався про це тільки тоді, коли йому розповіла колишня коханка Хуана Карлоса Корінна цу Сайн-Вітгенштейн — німецька принцеса данського походження Корінна цу Сайн-Вітгенштейн (у дівоцтві Ларсен), яка влітку подала на 83-річного Хуана Карлоса в суд, звинувативши його в незаконному стеженні.

Один з членів парламенту заявив на слуханні, що вся ця історія нагадує «останній фільм про Джеймса Бонда».

У книзі «Хуан Карлос: король 5000 коханок», яка булі опублікована у 2016 році, автор Амадео Мартінес стверджував, що монарх страждає на залежність від сексу. За період у шість місяців у нього було 62 коханки. А їхня загальна кількість становила кілька тисяч. Король навіть намагався загравати з дружиною принца Уельського принцесою Діаною, коли тій було 25 років.

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