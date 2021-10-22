Колишній начальник іспанської поліції Хосе Мануель Вільярехо, якого зараз судять за корупцію та шантаж, розповів на парламентському слуханні, що скандально відомому королю Іспанії Хуану Карлосу I, який у 2014 році зрікся престолу на користь свого сина Філіпа, робили ін'єкції жіночих гормонів та інгібіторів тестостерону — щоб приборкати його сексуальні апетити, «які загрожували безпеці держави».

Як повідомляє видання The Times, зі слів Вільярехо, уколи, що знижують лібідо, королю, який зараз покинув батьківщину і проживає в розкішному готелі в Абу-Дабі, робили співробітники іспанських секретних служб.

Вільярехо заявив, що цей план розробив колишній бос Національного розвідувального центру (CNI) і близький союзник ексмонарха — Фелікс Санс Рольдан. Однак Рольдан заперечує, що грав якусь роль в застосуванні гормонів, заявивши, що дізнався про це тільки тоді, коли йому розповіла колишня коханка Хуана Карлоса Корінна цу Сайн-Вітгенштейн — німецька принцеса данського походження Корінна цу Сайн-Вітгенштейн (у дівоцтві Ларсен), яка влітку подала на 83-річного Хуана Карлоса в суд, звинувативши його в незаконному стеженні.

Один з членів парламенту заявив на слуханні, що вся ця історія нагадує «останній фільм про Джеймса Бонда».

У книзі «Хуан Карлос: король 5000 коханок», яка булі опублікована у 2016 році, автор Амадео Мартінес стверджував, що монарх страждає на залежність від сексу. За період у шість місяців у нього було 62 коханки. А їхня загальна кількість становила кілька тисяч. Король навіть намагався загравати з дружиною принца Уельського принцесою Діаною, коли тій було 25 років.

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