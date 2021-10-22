26.32 / 26.38 30.47 / 30.59
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Королева Єлизавета II потрапила до лікарні

7:43 22 жовтня 2021
Королева Єлизавета

Як стало відомо, королева Великобританії Єлизавета II, яка за порадою лікарів несподівано скасувала поїздку до Північної Ірландії, заплановану на 21−22 жовтня, провела ніч у лондонській лікарні імені короля Едуарда VII, куди прибула близько полудня 20 жовтня. Як повідомив Букінгемський палац, Її Величність «пройшла попередні тести». Вона знаходиться в гарному настрої та 21 жовтня вже повернулася додому — до Віндзорського замку, де останнім часом проживає постійно. Медики рекомендували 95-річній королеві відпочити щонайменше тиждень.

Для Єлизавети, яка в останні тижні багато працювала, минулий рік видався нелегким. Їй довелося пережити смерть чоловіка принца Філіпа, а також скандальні інтерв'ю, які давали журналістам її онук принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які оселилися у США.

Раніше в британських ЗМІ подейкували, що скасування візиту до Північної Ірландії могло бути пов'язане з питаннями безпеки, а поради лікарів служили лише прикриттям. Стало відомо про витік інформації, що стосується деталей візиту королеви в Белфаст.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета, принци Вільям і Чарльз зустрілися з Біллом Гейтсом у Віндзорському замку.

441

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

Київ закриють на локдаун: як буде працювати транспорт, навчальні заклади та магазини

пенсія

Залежить від стажу: кому скільки доплатять до пенсії у 2022 році

Пенсійне посвідчення

Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

Алек Болдвін

Кінозірка Алек Болдвін на зніманнях вбив українку-оператора і поранив режисера

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.