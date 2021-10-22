Королева Єлизавета II потрапила до лікарні

Як стало відомо, королева Великобританії Єлизавета II, яка за порадою лікарів несподівано скасувала поїздку до Північної Ірландії, заплановану на 21−22 жовтня, провела ніч у лондонській лікарні імені короля Едуарда VII, куди прибула близько полудня 20 жовтня. Як повідомив Букінгемський палац, Її Величність «пройшла попередні тести». Вона знаходиться в гарному настрої та 21 жовтня вже повернулася додому — до Віндзорського замку, де останнім часом проживає постійно. Медики рекомендували 95-річній королеві відпочити щонайменше тиждень.

Для Єлизавети, яка в останні тижні багато працювала, минулий рік видався нелегким. Їй довелося пережити смерть чоловіка принца Філіпа, а також скандальні інтерв'ю, які давали журналістам її онук принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які оселилися у США.

Раніше в британських ЗМІ подейкували, що скасування візиту до Північної Ірландії могло бути пов'язане з питаннями безпеки, а поради лікарів служили лише прикриттям. Стало відомо про витік інформації, що стосується деталей візиту королеви в Белфаст.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета, принци Вільям і Чарльз зустрілися з Біллом Гейтсом у Віндзорському замку.

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