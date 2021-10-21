Американську порнозірку засудили до десяти років в'язниці за вбивство

Американську порнозірку Лорен Уемблес, відому під псевдонімом Обрі Голд, суд штату Флорида засудив до десяти років тюремного ув'язнення за участь у вбивстві 51-річного Рауля Гіллена. Він був застрелений у липні 2020 року. Тіло знайшли у неглибокій могилі, куди його закопали вбивці.

Як повідомляє видання The New York Post, в злочині звинувачувалися Лорен, її тепер уже колишній бойфренд Вільям Паркер і його приятель Джеремі Пітерс. Вбивство було скоєно у будинку Пітерса. «Вся справа в наркотиках і грошах», — сказав шериф округу Холмс Джон Тейт. Подробиці справи не наводяться.

24-річна Лорен погодилася свідчити проти Паркера, який безпосередньо вистрілив в голову Гіллену, на майбутньому процесі у його справі. Пітерс у червні був засуджений до 20 років в'язниці. Уемблес давала на суді свідчення проти нього.

Обрі Голд з період з 2015 до 2018 року знялася у 31 фільмі для дорослих.

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