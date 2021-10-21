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Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися романтичними фото — але їх звинуватили у наслідуванні Меган Маркл і принцу Гаррі

12:01 21 жовтня 2021
Кейт Міддлтон і принц Вільям

Герцог і герцогиня Кембриджські опублікували у соцмережах фотографії, зроблені за лаштунками під час церемонії вручення премій Earthshot Prize. На романтичних чорно-білих знімках, які зробив фотограф Кріс Джексон (одружений зі стилісткою герцогині), Кейт Міддлтон і принц Вільям демонструють прихильність один до одного, що досить рідко трапляється на публіці, оскільки королева Єлизавета не схвалює подібне. Так, на одному з фото Кейт ніжно обіймає чоловіка, на іншому вони разом виходять на сцену, розсуваючи завісу і зі щасливими посмішками дивлячись один на одного. А видання People опублікувало фотографію, на якій подружжя тримається за руки.

 

Тим часом 39-річних Кейт і Вільяма звинуватили у наслідуванні Меган Маркл і принцу Гаррі. Герцог і герцогиня Сассекські, які не соромляться публічно надавати один одному знаки уваги та постійно тримаються за руки, зазвичай віддають перевагу саме чорно-білим фотосесіям — що стало своєрідною «фішкою» Меган. У той час як Кейт і Вільям раніше завжди публікували кольорові знімки.

Так, 40-річна Меган і 37-річний Гаррі публікували чорно-білі фото на честь своїх заручин, оголошення про другу вагітність Меган і на честь інших важливих сімейних подій, а також розміщували чорно-білі фото на своїх різдвяних листівках.

Меган і Гаррі

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Вільям і Кейт Міддлтон хочуть, щоб у їхніх молодших дітей була робота — на відміну від «дармоїда» принца Ендрю.

Фото Chris Jackson/Instagram

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