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Привид зняв нашийник з собаки, моторошно налякавши його самого та користувачів мережі — відео

11:01 21 жовтня 2021
Собака в клітці

Користувачка соцмережі TikTok під ніком shannyfantg опублікувала відеоролик, який один з коментаторів назвав «найпереконливішим паранормальних відео з усіх, що він бачив».

Запис з домашньої камери спостереження показує двох собак, що сидять у клітках. Спочатку вони обидві гавкають, ніби на щось невидиме, а потім раптом одночасно замовкають і буквально застигають на місці. Несподівано на чорному собаці сам собою розстібається нашийник. Перелякана тварина кидається назад, немов її щось відштовхнуло. І нашийник зісковзує з шиї.

@shannyfantg

sorry for the obnoxious barking at the beginning. watch my black dog. ghost takes her collar off in her crate. ## fyp ## ghost ## dog ## scary ## wtf

original sound — user3228721954538

Сама господиня впевнена, що це привид, що живе в її будинку. Раніше у неї самі собою падали речі, посеред ночі зачинялися та відчинялися двері.

Відео набрало майже 12 мільйонів переглядів.

«Ніколи ще не бачив такого крутого відео з привидами», «Моторошно виглядає», «У мене прямо мурашки по спині бігають», «Вони обидва замовкли … Відчули енергію. Це тривожна тиша», «Бідний собака. Вони відчували чиюсь присутність», «Як можуть деякі в буквальному сенсі бачити, як нашийник розстібається самостійно, і говорити, що вірити у привидів в дорослому віці — це безглуздо», — писали в коментарях.

Раніше, як писали «ФАКТИ», модель Playboy і колишня подружка Г'ю Хефнера розповіла, що в її будинку живе привид собаки.

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