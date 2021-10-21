«Найбільша в світі змія» потрапила на відео і набрала 79 мільйонів переглядів

У соцмережі TikTok користувач під ніком fakrulazwa опублікував кілька відео, одне з яких набрало понад 79 мільйонів переглядів. На них зображена змія, спіймана в джунглях на території Домініканської Республіки. Гігантського пітона довелося підіймати в повітря за допомогою екскаватора. У соцмережах його назвали «найбільшою змією у світі», яка може претендувати на рекорд.

Втім, точну довжину плазуна ще належить з'ясувати. На цей час до Книги рекордів Гіннесса входить сітчастий пітон на ім'я Медуза, який зараз живе в Канзас-Сіті. Його довжина становить 7 метрів і 67 сантиметрів, і він є найдовшою змією, що живе у неволі. Зустрічалися змії ще довше — майже до 12 метрів.

Медуза

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Фото The Guinness World Records / TikTok

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