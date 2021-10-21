26.13 / 26.33 30.30 / 30.62
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Найбільша в світі змія» потрапила на відео і набрала 79 мільйонів переглядів

10:00 21 жовтня 2021
змія

У соцмережі TikTok користувач під ніком fakrulazwa опублікував кілька відео, одне з яких набрало понад 79 мільйонів переглядів. На них зображена змія, спіймана в джунглях на території Домініканської Республіки. Гігантського пітона довелося підіймати в повітря за допомогою екскаватора. У соцмережах його назвали «найбільшою змією у світі», яка може претендувати на рекорд.

 

Втім, точну довжину плазуна ще належить з'ясувати. На цей час до Книги рекордів Гіннесса входить сітчастий пітон на ім'я Медуза, який зараз живе в Канзас-Сіті. Його довжина становить 7 метрів і 67 сантиметрів, і він є найдовшою змією, що живе у неволі. Зустрічалися змії ще довше — майже до 12 метрів.

Медуза

Раніше «ФАКТИ» писали — Слониця на смерть затоптала крокодила, який погрожував її слоненяті — відео.

Фото The Guinness World Records / TikTok

342

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Залежить від стажу: кому скільки доплатять до пенсії у 2022 році

У 2022 році багато українці не зможуть купити квартиру через податкову: що задумали фіскали

У 2022 році багато українців не зможуть купити квартиру через податкову: що задумали фіскали

Пільг на електроенергію не буде: стало відомо, чому 600 тисяч сімей українців втратили допомогу на оплату комуналки

Пільг на електроенергію не буде: стало відомо, чому 600 тисяч сімей українців втратили допомогу на оплату комуналки

Пенсіонери

Роки навчання та страховий стаж: що робити у разі відсутності записів у трудовій або втрати диплому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.