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Королева Єлизавета викликала тривогу у британців, за порадою лікарів скасувавши офіційний захід вперше за 15 років

7:40 21 жовтня 2021
Королева Єлизавета

Королева Єлизавета II, яка 19 жовтня влаштувала прийом у Віндзорському замку для політиків і бізнесменів, викликала тривогу у своїх підданих, скасувавши в останню хвилину заплановану на 21 і 22 жовтня поїздку до Північної Ірландії. Це застало зненацька навіть персонал королеви. Частина її помічників вже встигли прибути до Белфаста і почали готуватися до її приїзду.

У палаці повідомили, що Її Величність розчарована, але змушена дотриматися рекомендації лікарів. При цьому про госпіталізацію мова не йде.

Кажуть, у Її Величності знову розболілося коліно, яке їй оперували у 2003 році. Нещодавно вона кілька разів з'являлася на публіці з тростиною. А на прийомі в Віндзорському замку їй довелося провести на ногах понад годину.

Як пише видання The Sun, за останні 15 років королева вперше скасовує офіційний захід. Медики порадили Єлизаветі тижневий відпочинок після того, як вона напружено працювала. Після закінчення своєї відпустки у шотландському замку Балморал, з 1 жовтня, 95-річна Єлизавета взяла участь вже в 14 заходах.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королеві Єлизаветі лікарі заборонили пити алкоголь.

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