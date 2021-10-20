Принц Вільям і Кейт Міддлтон хочуть, щоб у їхніх молодших дітей була робота — на відміну від «дармоїда» принца Ендрю

Принц Вільям і Кейт Міддлтон хочуть, щоб їхні молодші діти, принцеса Шарлотта та принц Луї, у майбутньому отримали справжню роботу і зробили свою власну кар'єру за межами палацу — у той час, як їхній старший брат принц Джордж буде готуватися до ролі короля Великобританії.

Тому герцог і герцогиня Кембриджські намагаються, щоб їхні діти вже зараз вели якомога більш нормальне життя. Як стверджує королівський експерт Камілла Томні, чиї слова наводить видання The Telegraph, Кейт і Вільям не хочуть, щоб Шарлотта та Луї уподібнилися «дармоїду» принцу Ендрю — середньому сину королеви Єлизавети. Раніше повідомлялося, що Її Величність «витрачає мільйони доларів» на юридичний захист Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні — оскільки у самого герцога Йоркського немає істотних джерел доходів.

Рішення принца Вільям і Кейт Міддлтон збігається з бажанням принца Чарльза «урізати монархію» і максимально скоротити число членів офіційної королівської сім'ї після того, як він зійде на престол.

Раніше, як писали «ФАКТИ», королева Єлизавета, принци Вільям і Чарльз зустрілися з Біллом Гейтсом в Віндзорському замку.

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