В австралійських штатах Квінсленд та Новий Південний Уельс випав найбільший в історії країни град. Розміри градин досягали 16 сантиметрів у діаметрі.

В одному з супермаркетів під час шторму обвалився дах, не витримавши ваги граду та води. Довелося евакуювати 400 осіб. Відео події потрапило до мережі.

#WATCH: This is the moment a freak hail storm causes the roof of Toormina Shopping Centre to collapse in #CoffsHarbour .



400 people have since been evacuated from the complex.



NSW Fire and Rescue are right now assembling strike teams following the severe weather event. # 9News pic.twitter.com/rTAoLMuYXj - 9News Sydney (@ 9NewsSyd) October 20, 2021

Як повідомляє ABC, пошкодження отримали безліч будівель та автомобілів.

#BREAKING A freak hail storm has hit Toormina in Coffs Harbour. Reports of kids stuck in school classrooms, roofs collapsing and buildings flooding @nbnnews @ 9NewsSyd pic.twitter.com/cnqp8OqBY4 - Olivia Grace-Curran (@livgracecurran) October 20, 2021

Попередній рекорд Австралії за величиною граду становив 14 сантиметрів. А світовий, 23,59 сантиметра, був зафіксований у 2018 році в аргентинському місті Вілья-Карлос-Пас.

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Фото Facebook John Caporn

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