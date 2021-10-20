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Світ

Найбільший в історії Австралії град обвалив дах торгового центру — відео

11:00 20 жовтня 2021
град

В австралійських штатах Квінсленд та Новий Південний Уельс випав найбільший в історії країни град. Розміри градин досягали 16 сантиметрів у діаметрі.

В одному з супермаркетів під час шторму обвалився дах, не витримавши ваги граду та води. Довелося евакуювати 400 осіб. Відео події потрапило до мережі.

Як повідомляє ABC, пошкодження отримали безліч будівель та автомобілів.

Попередній рекорд Австралії за величиною граду становив 14 сантиметрів. А світовий, 23,59 сантиметра, був зафіксований у 2018 році в аргентинському місті Вілья-Карлос-Пас.

Раніше «ФАКТИ» писали — Найсильніша злива в історії Європи: затопило північ Італії.

Фото Facebook John Caporn

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