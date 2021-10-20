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Світ

Чоловік прожив півроку з мобільним телефоном у шлунку

10:12 20 жовтня 2021
витягнутий телефон

Єгипетські лікарі зіткнулися з незвичайним випадком. До лікарні при Університеті Асуана доставили з в'язниці ув'язненого на ім'я Мохамед Ісмаїл Мохамед, який скаржився на болі в животі. Як повідомляє Sky News Arabia, при обстеженні з'ясувалося, що у шлунку пацієнта знаходиться чужорідний предмет — невеликий мобільний телефон.

Виявилося, що Мохамед прожив з телефоном всередині пів року. Як пояснив чоловік, він проковтнув загорнутий у пластикову плівку гаджет, щоб його не знайшли охоронці під час обшуку. За допомогою телефону ув'язнений підтримував зв'язок із зовнішнім світом. Мохамед зізнався, що раніше вже ковтав телефон — але він виходив назовні природним шляхом з іншого кінця. Проте на цей раз гаджет застряг у шлунку. Спочатку особливого дискомфорту він не заподіював. До того ж Мохамед соромився звертатися за медичною допомогою. Однак через шість місяців у нього почалися сильні болі.

Телефон, який застряг між шлунком і кишківником, лікарі витягли. Повідомляється, що це перший подібний випадок в Єгипті. За словами хірургів, у Мохамеда було серйозне запалення в кишківнику, але все могло б бути набагато гірше, якби телефон не був загорнутий в поліетиленову плівку.

Раніше «ФАКТИ» писали — Об'ївся коштовностями: папуга вкрав і з'їв більше 20 діамантів.

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