Чоловік прожив півроку з мобільним телефоном у шлунку

Єгипетські лікарі зіткнулися з незвичайним випадком. До лікарні при Університеті Асуана доставили з в'язниці ув'язненого на ім'я Мохамед Ісмаїл Мохамед, який скаржився на болі в животі. Як повідомляє Sky News Arabia, при обстеженні з'ясувалося, що у шлунку пацієнта знаходиться чужорідний предмет — невеликий мобільний телефон.

Виявилося, що Мохамед прожив з телефоном всередині пів року. Як пояснив чоловік, він проковтнув загорнутий у пластикову плівку гаджет, щоб його не знайшли охоронці під час обшуку. За допомогою телефону ув'язнений підтримував зв'язок із зовнішнім світом. Мохамед зізнався, що раніше вже ковтав телефон — але він виходив назовні природним шляхом з іншого кінця. Проте на цей раз гаджет застряг у шлунку. Спочатку особливого дискомфорту він не заподіював. До того ж Мохамед соромився звертатися за медичною допомогою. Однак через шість місяців у нього почалися сильні болі.

Телефон, який застряг між шлунком і кишківником, лікарі витягли. Повідомляється, що це перший подібний випадок в Єгипті. За словами хірургів, у Мохамеда було серйозне запалення в кишківнику, але все могло б бути набагато гірше, якби телефон не був загорнутий в поліетиленову плівку.

بقي في معدته 6 أشهر. استخراج هاتف محمول من معدة مريض في # مصر pic.twitter.com/OzQf3WZINT - الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 17, 2 021

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