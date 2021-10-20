Королева Єлизавета, принци Вільям і Чарльз зустрілися з Біллом Гейтсом в Віндзорському замку

Королева Великобританії Єлизавета II, якій лікарі заборонили пити алкоголь, влаштувала прийом у Віндзорському замку з нагоди проведення в Лондоні Глобального інвестиційного саміту. Як повідомляє видання Daily Mail, були запрошені впливові політики та бізнесмени — серед них засновник Microsoft Білл Гейтс (який днями видав заміж свою старшу дочку), прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, спецпосланець президента США з питань клімату Джон Керрі та інші. Приймати гостей 95-річної королеви допомагали її син принц Чарльз, онук принц Вільям і кузени — герцог Глостерський Річард і принц Майкл Кентський.

Принц Вільям і Білл Гейтс

Її Величність була в костюмі бірюзового кольору з квітковим візерунком. З прикрас на ній були улюблені сережки та намисто з перлів, а також «Брошка серця» з діамантом Куллінан V — осколком найбільшого у світі алмазу Куллінан.

This evening The Queen hosted a reception at Windsor Castle to mark the Global Investment Summit.



She was joined by The Prince of Wales, The Duke of Cambridge and The Duke and Duchess of Gloucester as she welcomed influential business leaders from around the world. pic.twitter.com/PgwTiexteF - The Royal Family (@RoyalFamily) October 19, 2021

Раніше, як писали «ФАКТИ», Єлизавета II розкритикувала світових лідерів за бездіяльність щодо проблеми зі зміною клімату.

Фото Twitter / PA

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