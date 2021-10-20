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Королева Єлизавета, принци Вільям і Чарльз зустрілися з Біллом Гейтсом в Віндзорському замку

7:36 20 жовтня 2021
Королева Єлизавета та Білл Гейтс

Королева Великобританії Єлизавета II, якій лікарі заборонили пити алкоголь, влаштувала прийом у Віндзорському замку з нагоди проведення в Лондоні Глобального інвестиційного саміту. Як повідомляє видання Daily Mail, були запрошені впливові політики та бізнесмени — серед них засновник Microsoft Білл Гейтс (який днями видав заміж свою старшу дочку), прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, спецпосланець президента США з питань клімату Джон Керрі та інші. Приймати гостей 95-річної королеви допомагали її син принц Чарльз, онук принц Вільям і кузени — герцог Глостерський Річард і принц Майкл Кентський.

Принц Вільям і Білл Гейтс

Її Величність була в костюмі бірюзового кольору з квітковим візерунком. З прикрас на ній були улюблені сережки та намисто з перлів, а також «Брошка серця» з діамантом Куллінан V — осколком найбільшого у світі алмазу Куллінан.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Єлизавета II розкритикувала світових лідерів за бездіяльність щодо проблеми зі зміною клімату.

Фото Twitter / PA

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