У морі біля берегів Ізраїлю знайшли 900-річний меч хрестоносця

Дайвер-аматор Шломі Кацин знайшов у морі біля берегів Ізраїлю оброслий мушлями меч, який, як припускають вчені, належав лицареві-хрестоносцю, що воював у Святій землі.

Як повідомляє видання The Guardian, вік знахідки — близько 900 років. Довжина леза становить приблизно метр.

Меч, що відмінно зберігся, виявили в бухті недалеко від портового міста Хайфа. Як повідомив фахівець з морської археології Кобі Шарвіт, ця бухта колись могла служити притулком для моряків під час штормів.

Після того, як меч, який Кацин передав владі, очистять і реставрують, його виставлять в музеї на загальний огляд.

Раніше, як писали «ФАКТИ», в США шестирічний хлопчик на прогулянці з сім'єю знайшов гігантський зуб мастодонта віком в 12 тисяч років.

фото YouTube

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