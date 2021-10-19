Потужний землетрус у Середземному морі відчули жителі Греції, Ізраїлю, Єгипту, Лівану, Туреччини
У Середземному морі стався потужний землетрус магнітудою 6,4 бала. Підземний поштовх, який тривав близько 30 секунд, відчули жителі Греції, Ізраїлю, Єгипту, Лівану, Туреччини, Кіпру та Сирії. Епіцентр розташовувався за 149 кілометрів від грецького острова Карпатос на глибині 37 кілометрів. Повідомлень про жертви та руйнування поки не надходило.
6.4 Earthquake Shakes Crete and Karpathos, Greece #Crete #Earthquake #Terremoto- Fish News (@FishNewsChannel) October 19, 2 021
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Як повідомляє видання The Mirror, у соцмережах з'явилося відео, зроблене в одному з супермаркетів острова Крит, де падали товари з полиць і розгойдувалися лампи. Це вже другий за тиждень землетрус на цьому грецькому острові.
12 жовтня, як повідомляли «ФАКТИ», в результаті землетрусу силою 6,4 бала на Криті загинула одна людина.
фото Twitter176
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