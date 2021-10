Екоактивістка Грета Тунберг заспівала і станцювала на сцені, здивувавши фанатів

Шведська екоактивістка Грета Тунберг, якої цього року пророкували Нобелівську премію миру (яка у підсумку дісталася журналістам з Росії та Філіппін), виступила в Стокгольмі на концерті Climate Live, який було організовано активістами по боротьбі зі змінами клімату.

18-річна Грета в супроводі екоактивіста Андреаса Магнуссона (якого відразу запідозрили в тому, що він її бойфренд), станцювала на сцені та заспівала пісню британського співака Ріка Естлі — популярну в 1980-і роки композицію Never Gonna Give You Up («Ніколи тебе не кину»).

Сам Рік Естлі назвав у соцмережах виступ Грети «фантастичним».

Як сказала Тунберг, вони хотіли зробити «приємний сюрприз» тим, хто працював над організацією заходу. «Врешті-решт, насправді ми підлітки, які можуть веселитися, а не просто злі діти, як нас часто зображують ЗМІ», — заявила вона.

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter