Жителька Індії народила первістка у 70 років

Мешканка Індії Джівунбен Рабарі народила первістка у віці 70 років. Як повідомляє видання The Sun, Джівунбен та її 75-річний чоловік Малдхар протягом 45 років марно намагалися зачати дитину. Нарешті вони звернулися за допомогою в клініку і пройшли процедуру ЕКЗ (екстракорпорального запліднення). Спочатку лікарі відмовлялися братися за цю справу через поважний вік подружжя. Але ті наполягали.

Хлопчик народився здоровим.

Титул найстаршої матері у світі належить іншій індійці — Ерраматті Мангаяммі. У вересні 2019 року у віці 74 років вона народила дівчаток-двійнят, також зачатих за допомогою ЕКЗ.

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