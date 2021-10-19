Дочка Білла Гейтса показала фото зі свого весілля

Дочка мільярдера Білла Гейтса, яка 16 жовтня вийшла заміж за Найеля Нассара (єгиптянина за походженням, який професійно займається кінним спортом), опублікувала фото з їхнього весілля. Одним з весільних знімків також поділилася в Instagram мати нареченої Мелінда Гейтс.

25-річна Дженніфер Гейтс, яка вчиться на медика, також дала інтерв'ю журналу Vogue, де розповіла, що на її вимогу всі 300 гостей були вакциновані та пройшли тест на ковід.

Вона назвала цей рік складним — як через пандемію, так і через сімейні проблеми. Дженніфер натякнула на розлучення батьків, яке ті оформили два місяці тому, назвавши це «сімейним переходом».

Повідомлялося, що Дженніфер і Найель провели дві церемонії одруження — спочатку скромну релігійну, за мусульманським обрядом, а наступного дня — громадянську, на якій наречена була в зшитому на замовлення сукні від Vera Wang з французьким мереживом-макраме. «З Верою та всієї її командою було так чудово працювати. Вони втілили у життя сукню моєї мрії», — сказала Дженніфер Vogue.

Раніше «ФАКТИ» писали — Син найбагатшої людини в Європі, дівер супермоделі Наталії Водянової зіграв друге весілля за три місяці.

фото Instagram

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