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Колишній держсекретар США Колін Павелл помер від коронавірусу

15:57 18 жовтня 2021
Колін Павелл

Генерал Колін Пауелл, колишній держсекретар США, який займав цю посаду при президенті Джорджі Буші-молодшому в період з 2001 по 2005 рік, помер від ускладнень коронавірусу. Йому було 84 роки. Про це повідомляє CNN.

«Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся та великого американця», — повідомили в Facebook члени сім'ї Пауелла, зазначивши, що він був повністю вакцинований.

Ветеран в'єтнамської війни Пауелл, який народився в Нью-Йорку в родині іммігрантів з Ямайки, став першим темношкірим держсекретарем в історії країні. У 1987−1989 роках був радником з національної безпеки в адміністрації президента Рональда Рейгана, а в 1989—1993 роках — головою Об'єднаного комітету начальників штабів.

У 2018 році Колін Пауелл взяв участь у зніманнях нового сезону американського телесеріалу «Мадам держсекретар», де зіграв самого себе.

Раніше «ФАКТИ» писали — Стиліст серіалу «Бріджертони» помер від ковіда — через два тижні після вручення йому премії «Еммі».

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