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Світ

Біля берегів Африки спіймали рибу вагою у дві тонни — відео

12:01 18 жовтня 2021
Місяць-риба

У Середземному морі біля північного узбережжя Африки у рибальську сіть судна, що займалося ловом тунця, потрапила величезна місяць-риба. Як повідомляє Reuters, її довжина склала 3,2 метра, а ширина — 2,9 метра. Вага гіганта становить близько двох тонн. Стандартні ваги, розраховані на тонну, риба ледь не зламала.

Іспанський морський біолог Енріке Остале розповів, що рибу на кілька хвилин підняли у повітря за допомогою крана. Після вимірювань, фотографування і взяття зразків ДНК, її щасливо відпустили на волю.

Раніше «ФАКТИ» писали — Туркеня зростом 215 сантиметрів визнана найвищою жінкою в світі.

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