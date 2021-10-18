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Син найбагатшої людини в Європі, дівер супермоделі Наталії Водянової зіграв друге весілля за три місяці

9:48 18 жовтня 2021
Олександр і Жеральдін

29-річний французький бізнесмен Александр Арно, син найбагатшої людини в Європі Бернара Арно, президента групи компаній LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), зіграв друге весілля за три місяці.

Александр, який обіймає посаду віцепрезидента ювелірної компанії Tiffany & Co (її на початку цього року придбала LVMH) у липні цього року одружився з бізнеследі Жеральдін Гійо — засновницею французького бренду D'Estree, який займається створенням модних аксесуарів. Весілля зіграли в Парижі. Наречена тоді вибрала просту весільну сукню у вінтажному стилі від американського бренду JW Anderson.

Тепер Александр і Жеральдін влаштували ще одну церемонію — на цей раз у Венеції. На цей раз Гійо була у традиційній білій сукні з вуаллю.

Серед гостей були такі знаменитості, як американська співачка Бейонсе та її чоловік-репер Джей-Зі, а також репер Каньє Уест, який зараз розлучається зі своєю дружиною Кім Кардаш'ян, тенісист Роджер Федерер та інші зірки.

У Бернара Арно є п'ятеро дітей від двох шлюбів. Старший з його синів, 43-річний Антуан Арно, одружений з російською супермоделлю Наталією Водяновою.

Як писали раніше «ФАКТИ», в той же день вийшла заміж старша дочка Білла Гейтса.

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