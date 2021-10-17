Хлопець підніс ската до обличчя заради селфі, і відразу ж страшно поплатився за це

У мережі набирає перегляди відео, при перегляді якого одні починають сміятися над рибалкою-невдахою, інші ж щиро жаліють бідолаху.

Автор відео пише, що воно знімалося в США, де двоє друзів вирушили на нічну риболовлю і виловили каліфорнійського хвостокола, повідомляє «Лайф» з посиланням на користувача Reddit під ніком deadstar420.

Очевидно, герой відео не знав, що каліфорнійського хвостокола не варто брати в руки, а якщо все ж ризикувати, важливо не зводити очей з його хвоста.

Тому він схопив рибу в руки і підніс до обличчя, щоб роздивитися ближче і зробити круте селфі. Його друг миттєво впізнав ската, про що закричав товаришеві, але головний герой нічого не встиг відповісти — хвостокол виявив рішучість і вколов хвостом настирливу людину.

Потерпілий впав на пристань і почав несамовито кричати.

Цей ролик на Reddit набрав вже близько 35 тисяч лайків, а в коментарях користувачі почали сміятися над бідолахою.

«Мені подобається, як хвостокол почекав, поки його представлять, а потім вже вирішив переключити всю увагу на себе», «О-о-о, хлопця очікують три-чотири години жахливою болю, навіть якщо він засуне руку в дуже гарячу воду», «І зараз, слідуючи своїй назві, я вколю хвостом цього придурка …», — пишуть жорстокосерді користувачі.

У той же час інші коментатори відзначають, що хлопцеві пощастило, що каліфорнійський хвостокол є не найнебезпечнішим різновидом. Однак укуси всіх скатів відомі своєю хворобливістю, до того ж вони не проходять довгий час.

Нагадаємо, в березні під час відпочинку на Домінікані з скатами близько познайомилася внучка третього президента України Віктора Ющенка Доменіка. І один з них навіть дозволив «погладити» себе.

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