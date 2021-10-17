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Світ

Набагато гірше за медуз і комарів: на узбережжі популярного австралійського курорту знайшли загадкову істоту

15:45 17 жовтня 2021
Невідома істота

Австралійці, схоже, теж страждають від медуз за прикладом українців. Це стає зрозуміло з повідомлення в групі Australian Native Animals на Facebook.

Якусь медузоподібну істоту дивного бурого кольору винесло на пляж курортного міста Єппун (штат Квінсленд). Фото в мережі опублікували туристи.

«Подруга запостила у себе в Facebook і поцікавилася, чи знає хтось, що це таке. Каже, що воно виглядало як желеподібна істота», — прокоментувала фото автор поста.

У мережі вже знайшлися натуралісти, які впізнали в істоті або Crambione mastigophora — томатну медузу, або ж оболонку яйцевої капсули акули.

Нагадаємо, влітку 2021 роки українці, які відпочивали на курортах Азовського моря, вперше почали скаржитися на сильну алергію при «укусах» медуз.

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