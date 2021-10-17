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Дочка Білла Гейтса вийшла заміж

9:33 17 жовтня 2021
Дочка Білла Гейтса вийшла заміж

Старша дочка співзасновника Microsoft Білла Гейтса вийшла заміж. Весілля 25-річної Дженніфер Гейтс і 30-річного Найеля Нассара, який професійно займається кінним спортом (він брав участь в Олімпійських іграх в Токіо цього року), відбулася в американському штаті Нью-Йорк — в розкішному маєтку Дженніфер. На церемонії батьки нареченої Білл і Мелінда Гейтс разом вийшли на публіку вперше після їх розлучення, яке вони оформили цього року.

Весілля обійшлося приблизно у два мільйони доларів. На громадянську церемонію одруження були запрошені близько 300 гостей, для яких виступала популярна група Coldplay. Наречена була в сукні від Vera Wang. Дженніфер станцювала з батьком під звуки пісні Елтона Джона Can You Feel The Love Tonight з мультфільму «Король Лев».

За інформацією видання Daily Mail за день до пишної церемонії наречений і наречена таємно одружилися за мусульманським обрядом.

З майбутнім чоловіком Дженніфер познайомилися під час навчання в престижному Стенфордському університеті. Найель народився в Чикаго у родині єгиптян. Про свої заручини пара оголосила в січні 2020 року.

У вересні, як писали «ФАКТИ», Мелінда Гейтс влаштувала для дочки дівич-вечір перед весіллям.

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