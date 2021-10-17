Перший в історії «кіноекіпаж» космічного корабля повернувся на Землю

Перший у світі космічний кіноекіпаж — російська актриса Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко — 17 жовтня повернулися на Землю. Космічний політ тривав 12 діб. 17 жовтня о 7:35:44 екіпаж приземлився в Казахстані.

Актриса і режисер повернулися на Землю разом з космонавтом Олегом Новицьким, який з весни перебував на МКС. Роскосмос відзвітував, що у всіх учасників польоту самопочуття хороше.

Роскосмос показав відео, як спусковий апарат з екіпажем і вантажем долітає до Землі. На висоті 10 км випускаються парашути, швидкість спуску знижується до 20 км/ч. Для забезпечення м'якої посадки за один-два метри від поверхні Землі включаються двигуни.

Космонавт Антон Шкаплеров, який прилетів 5 жовтня на МКС разом з Юлією та Климом, продовжить працювати на станції.

Нагадаємо, 13 жовтня в космосі також побував 90-річний актор Вільям Шетнер, який зіграв капітана Кірка в кіносазі «Стартрек». Він став найстарішою людиною, яка здійснила космічний політ.

Фото juliaperesild / Instagram

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