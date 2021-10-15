У Москві люди в масках намагалися зірвати показ фільму про Голодомор польського режисера Агнешки Холланд

У Москві правозахисна організація спробувала влаштувати показ відомого фільму про Голодомор в Україні, але акцію зірвали невідомі люди в масках. Поліція крім хуліганів затримала ще й організаторів кінопоказу, а глядачам влаштувала допит. Про це повідомляє «Медуза».

Правозахисна організація «Меморіал» намагалася продемонструвати в Москві фільм польського режисера Агнешки Холланд «Гарет Джонс» (в українському прокаті він йшов під назвою «Ціна правди»). Фільм присвячений британському журналістові Гарету Джонсу, який першим на Заході написав про Голодомор в Україні, за що був розкритикований, а потім загинув за дивних обставин під час чергового відрядження в СРСР.

Глядачам, які прийшли на кінопоказ, вдалося зняти відео, як в зал увірвалися невідомі в масках і стали бурхливо протестувати проти демонстрації фільму. З собою хулігани привели телевізійників, причому тих, які вже були помічені в поширенні спотвореної інформації про роботу «Меморіалу».

Більша частина хуліганів встигла розбігтися до приїзду поліції. Примітно, що силовики забрали в відділення не лише трьох бешкетників, але і співробітників «Меморіалу». У будівлю при цьому не пускали адвокатів.

Пустіть адвокатів в «Меморіал»! pic.twitter.com/ZQ42PS4mud - ПЦ Меморіал (@hrc_memorial) October 14, 2021

Глядачам, які прийшли на показ, влаштували допит: хто вони, чи були судимі, чому прийшли дивитися кіно. Пізно ввечері відвідувачам дозволили розійтися, а з офісу «Меморіалу» поліцейські забрали пожежну сигналізацію (в організації вважають, що детектори вогню і диму силовики сплутали з відеореєстраторами).

Нагадаємо, фільм «Ціна правди» («Гарет Джонс») вийшов на екрани в 2019 році. Режисер підкреслювала, що це історія не тільки про Голодомор, але ще і про фейкові новини, альтернативну реальність, кризу медіа і боягузтво урядів.

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