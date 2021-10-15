У США названий діагноз шпиталізованого Білла Клінтона

42-й президент США (1993−2001 рр.) Білл Клінтон потрапив до відділення інтенсивної терапії Медичного центру Ірвінского університету Каліфорнії через інфекцію сечовивідних шляхів, яка поширилася на його кровотік.

Про це повідомляє CNN з посиланням на лікарів Клінтона. «Він був поміщений у відділення інтенсивної терапії для ретельного спостереження, йому вводили внутрішньовенно антибіотики і рідини. Він залишається у лікарні для постійного спостереження», — йдеться у спільній заяві доктора Альпеша Аміна (Alpesh Amin), завідувача кафедри медицини центру, і особистої терапевтки Лізи Бардак (Lisa Bardack).

Медики інформують, що Білла Клінтона помістили у відділення з міркувань конфіденційності та безпеки, а не тому, що йому потрібна інтенсивна терапія. У пацієнта гарний настрій, він розмовляє з сім'єю і персоналом, та, за словами лікарів і його співробітників, вже встав і гуляє.

«Після двох днів лікування у нього спостерігається тенденція до зниження кількості лейкоцитів, і він добре реагує на антибіотики, — відзначили лікарі. — Ми сподіваємося, що він скоро відправиться додому».

Видання зазначає, що Білл Клінтон, який знаходився у Каліфорнії на приватному заході свого фонду, у вівторок відчував втому і був госпіталізований після тестування.

Медики стверджують, що урологічні інфекції дуже поширені серед людей у віці, вони легко піддаються лікуванню, хоча можуть швидко поширитися у кровотік.

Лікарі припускають, що з п'ятниці Біллу Клінтону перестануть внутрішньовенно вводити антибіотики і, ймовірно, переведуть його на пероральний прийом таких препаратів.

Видання нагадує, що 75-річний 42-й президент переніс чотириразове шунтування серця у 2004 році, і у 2010 році йому були вставлені два стенти, щоб відкрити одну артерію. Лікарі підкреслюють, що його госпіталізація не пов'язана з серцем або ковідом.

Нагадаємо, що влітку цього року медична допомога знадобилася першій леді США Джилл Байден — вона потрапила у лікарню з травмою ноги після прогулянки пляжем на Гаваях. В ступні 70-річної дружини президента Джо Байдена застряг гострий предмет, який довелося витягувати в умовах стаціонару.

Фото з Вікіпедії.

601

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter