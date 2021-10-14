Кучма звернувся до керівництва Грузії з приводу арешту Саакашвілі: просить не вважати його опонентом

Другий президент України Леонід Кучма закликав владу Грузії керуватися принципами гуманізму в розв'язанні ситуації з Михайлом Саакашвілі. Про це пише видання «Гордон».

Колишній керівник української держави відзначає, що Михайло Саакашвілі — дуже багатогранна складна особистість — і висловлює побажання, щоб керівництво демократичної Грузії насамперед бачило в арештованому не свого політичного опонента, а визнаного світом архітектора унікальних реформ, завдяки яким країна наблизилася до європейських цінностей, серед яких абсолютно безумовною є гуманізм.

«Я наполегливо закликаю самого Михайла припинити голодування. Я знаю його як рішучого бійця і віруючого християнина. Але виснажувати себе означає втрачати сили, без яких в подальшому боротьба стає неможливою. А заподіювати собі непоправної шкоди — це смертний гріх», — заявив Кучма.

Нагадаємо, Саакашвілі займав пост президента Грузії два терміни поспіль — в 2004—2013 роках. Невдовзі після президентства він покинув країну. У 2015−2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він отримав українське громадянство в травні 2015 року, а в липні 2017 року — втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді глави Виконавчого комітету реформ України.

У Грузії Саакашвілі засудили до трьох років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених за вбивство співробітника «Об'єднаного банку Грузії» Сандро Гиргвліані. Ще шість років він отримав у справі про побиття політика Валерія Гелашвілі. Відносно Саакашвілі в Грузії розслідують ще кілька справ, в тому числі про розгін акції протесту в листопаді 2007 року.

6 вересня 2021 року Саакашвілі повідомив про намір приїхати до Грузії 2 жовтня, в день місцевих виборів. Вранці 1 жовтня політик повідомив про повернення до Грузії. Саакашвілі закликав громадян вийти на мітинг у Тбілісі 3 жовтня і сказав, що приєднається до протестуючих.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі затримано. Незабаром МВС Грузії опублікувало відповідне відео. ЗМІ повідомили, що екс-президент був затриманий в Тбілісі, а зараз знаходиться в пенітенціарній установі № 12 у Руставі. 1 жовтня арештований оголосив голодування.

Того ж дня прокуратура Грузії порушила ще одну кримінальну справу за фактом незаконного перетину Саакашвілі кордону.

Станом на 14 жовтня політик голодує 14-й день, і його адвокати кажуть, що у нього погіршився стан здоров'я.

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