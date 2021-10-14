У Польщі автобус з українцями в салоні врізався у вантажівку: є постраждалі

У Польщі знову сталася ДТП з українцями — вранці 14 жовтня постраждали п'ять громадян України — мікроавтобус, в якому вони їхали, врізався в кузов вантажівки.

За даними місцевого видання, всього в автобусі знаходилися вісім українців, госпіталізувати довелося п'ятьох.

Інцидент стався близько 06:15 за місцевим часом на автостраді А4 в районі міста Немодлін (південний захід Польщі) і повністю заблокував проїзд по одній з двох смуг.

Вантажівка теж отримала ушкодження

Нагадаємо, на початку жовтня 23-річний українець загинув при розмітці швидкісної дороги S17 між Любліном і Варшавою — його збила вантажівка.

Фото nto. pl/

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