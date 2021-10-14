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Лікування дало результати: 67-річний актор Валерій Гаркалін вийшов з коми

16:29 14 жовтня 2021
Валерій Гаркалін

Російський актор Валерій Гаркалін («Ширлі-Мирлі», «Конвалія срібляста», «Бідна Саша», «Моя прекрасна няня», «Між нами, дівчатками») потрапив до лікарні з коронавірусом у важкому стані, проте вже вийшов з медікоментозной коми, у яку його вводили лікарі.

Як повідомляє «СтарХіт», ще напередодні стан артиста, який страждає від хронічної серцевої недостатності, оцінювалося як вкрай важкий, але вже сьогодні все змінилося.

«Він знаходиться у так званому стані поверхневого оглушення. Він ще не до кінця прийшов до тями, але вже вийшов з коми», — стверджує видання, посилаючись на інформоване джерело.

Влітку цього року актор вакцинувався проти коронавірусу, але через проблеми із серцем перебіг хвороби виявилося дуже важким. «Батько — прихильник щеплень. Справа не тільки у вакцині. У нього важкі супутні захворювання, у нього серцева недостатність. У зв'язку з цим відбулося погіршення його самопочуття», — розповідала дочка Валерія Гаркаліна.

Раніше повідомлялося, що актора ввели у медикаментозну кому, у нього уражено близько 85% легких .

Фото з сайту Кіно-театр.ру.

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