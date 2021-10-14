У Росії окультист приніс у жертву 15-річного пасинка

В Росії затримали пару, яку запідозрили у ритуальному вбивстві 15-річного підлітка.

Як повідомляє «Інтерфакс», у Рязанській області знайшли тіло вбитого школяря, у причетності до смерті якого підозрюється його вітчим. Друга затримана — подруга 52-річного чоловіка, жителька Московської області, майстер спорту з ачері-біатлону (зимовий вид спорту, що поєднує лижну гонку із стріляниною з лука. — Авт).

За версією слідства, хлопця вбили «у зв'язку з вчиненням ними дій обрядово-культового характеру, тобто можна сказати, що його принесли у жертву» — підозрювані «практикували окультизм».

Про зникнення підлітка стало відомо 9 жовтня 2021 року, було відкрито справу за статтею про вбивство. А 13 жовтня тіло хлопчика знайшли у колодязі біля лісосмуги поблизу села Земенкі Рязанського району. Місце, де його сховали, присипавши сміттям і землею, показали підозрювані, які зізналися у вбивстві.

Тим часом «Меш» повідомляє, що у матері загиблого підлітка було троє дітей, він — середній. Жінка познайомилася з Владиславом Цікуновим (так звуть затриманого), який лагодив машини, і вони почали жити всі разом в її будинку. Спочатку жінку не турбували чутки про те, що її обранець «з бандитів», але потім почуття охололи і пара почала ділити майно.

За даними ресурсу, чоловік отримав половину житла своєї екс-дружини, але був незадоволений цим, погрожуючи жінці. Вона близько 40 разів за рік зверталася у поліцію, але їй там говорили, мовляв, коли вб'є, тоді і приходьте…

Нагадаємо, що влітку цього року у Санкт-Петербурзі під колесами електрички загинув відставний контр-адмірал Леонід Лобанов. У нього виявили закривавлений ніж. А в його квартирі знайшли по-звірячому вбитих дружину і сина.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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