Користувачів мережі насмішило відео, опубліковане користувачем TikTok під ніком @gamjamypotato. Два брата-пса Гамджа та Чіп, золотисті ретривери з американського штату Каліфорнія, вступили у «перемовини» щодо собачих ласощів.

Гамджа гризе смаколик у вигляді кісточки, коли до нього підходить його молодший братик Чіп. Спочатку, як коментує господар, Чіп, який вже встиг з'їсти свою порцію, намагається виміняти кістку на м'яку іграшку, яку приніс з собою. Однак Гамджа не згоден на обмін і гарчить на родича, даючи зрозуміти, щоб той тримався на відстані. «Ну хоча б разок лизнути?», — «говорить» Чіп, лягаючи поруч і облизуючи кістку. «Відчепися», — відповідає йому брат та шкірить зуби. Але Чіп не здається і, не дивлячись на заперечення Гамджі, забирає кістку собі. Старший пес намагається повернути вкрадене. Вони деякий час займаються «перетягуванням» кісточки. А потім мирно гризуть її разом. «Щасливий кінець», — зазначає автор кумедного ролика.

«Які вони милі!», «Точно як ми з моїм молодшим братом. Він теж тягає у мене речі», — писали в коментарях.

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Фото TikTok @gamjamypotato)

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