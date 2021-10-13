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Світ

Туркеня зростом 215 сантиметрів визнана найвищою жінкою в світі

9:36 13 жовтня 2021
Румейса

24-річна туркеня Румейса Гельгі офіційно визнана Книгою рекордів Гіннесса найвищою жінкою у світі. Як повідомляє видання Daily Star, раніше Румейса носила титул найвищої дівчини-підлітка.

Зріст Румейси зараз становить 215 сантиметрів. Він є наслідком рідкісної генетичної хвороби — синдрому Вівера. Молода жінка насилу пересувається, використовуючи спеціальні ходунки або інвалідне крісло.

«Будь-який недолік можна перетворити на перевагу, тому приймайте себе таким, яким ви є, усвідомлюйте свій потенціал і робіть все можливе … Мені подобається відрізнятися від усіх. Це цікаво і дозволяє мені відчувати себе особливою», — каже Румейса.

Рекордсменка з батьками

Найвищий у світі чоловік теж живе в Туреччині. Зріст Султана Косена досягає 251 сантиметра.

Раніше «ФАКТИ» писали, що житель Туреччини визнаний власником найдовшого у світі носа.

Фото Instagram / PA

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