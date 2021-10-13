Речі знаменитого гангстера Аль Капоне продали на аукціоні за три мільйони доларів

На аукціоні Witherell's в американському штаті Каліфорнії були продані речі, що належали знаменитому гангстерові Аль Капоне. В цілому вдалося виручити понад 3,1 мільйона доларів.

Як повідомляє видання Chicago Tribune, найдорожчим лотом став улюблений пістолет мафіозо. Напівавтоматичний Colt M1911 пішов з молотка за 860 тисяч доларів. З огляду на комісійні, покупець заплатив за нього більше мільйона. Таким чином пістолет, який Аль Капоне називав «моя кохана», став найдорожчою в історії вогнепальною зброєю XX століття, проданою на аукціоні.

Продавалися також особисті фотографії, меблі, прикраси. Так, прикрашений діамантами кишеньковий годинник Patek Philippe з платини було продано за 22 500 доларів.

Речі виставили на аукціон три онуки Аль Капоне, який помер у 1947 році.

Аль Капоне (Альфонсо Габріель Капоне), американський гангстер італійського походження, діяв у Чикаго у 1920−1930-х роках. Під прикриттям меблевого бізнесу та хімчисток мафіозо займався бутлегерством, гральним бізнесом і сутенерством, а також благодійністю, відкривши мережу безплатних їдалень для безробітних.

Нещодавно особняк Аль Капоне в американському штаті Флорида продали за 15,5 мільйона доларів. Попередній власник будинку Тодд Майкл Глейзер хотів знести його і звести на ділянці іншу будівлю. Однак місцеві жителі подали петицію проти зносу.

Раніше «ФАКТИ» писали — Найдорожча в історії книга автора-жінки: перше видання роману «Франкенштейн» продали за 1,17 мільйона доларів.

Фото Witherell's

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