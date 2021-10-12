26.28 / 26.46 30.28 / 30.59
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Принцеса Євгенія поділилася милим фото зі свого весілля на честь третьої річниці одруження

19:32 12 жовтня 2021
Офіційне весільне фото

Онука британської королеви Єлизавети принцеса Євгенія поділилася у своєму Instagram-акаунті милим фото з чоловіком на честь третьої річниці їхнього весілля. Євгенія і бізнесмен Джек Бруксбенк одружилися 12 жовтня 2018 у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. 9 лютого 2021 року у пари народився син Август.

Фото, яке показала принцеса, було зроблено під час вечірнього прийому в день весілля і раніше ніколи не публікувалося. Євгенія змінила вінчальне вбрання на елегантну шовкову сукню персикового кольору від Zac Posen. На знімку наречені танцюють. «Щасливої річниці, кохання моє … Сьогодні три роки !!», — підписала фото дочка принца Ендрю, герцога Йоркського.

Фанати засипали подружжя привітаннями та побажаннями сімейного щастя. Влітку цього року Бруксбенк потрапив у незручне становище, коли його засікли на яхті в обіймах моделей. Джека запідозрили в зраді дружині.

Раніше, як писали «ФАКТИ», старшу сестру Євгенії принцесу Беатріс зняли на прогулянці з новонародженою дочкою.

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонери

Стаж важливіший: в ПФУ пояснили, чи можна українцям виходити на пенсію по досягненню 60-річного віку

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

гроші

Підвищення пенсій з 1 грудня: для кого сума збільшиться тільки на 80, а не на 200 гривень

Принцеса Анна і герцогиня Камілла

«Ти ніколи не будеш моєю королевою»: дружина принца Чарльза Камілла та його сестра принцеса Анна серйозно посварилися

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.