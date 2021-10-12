Принцеса Євгенія поділилася милим фото зі свого весілля на честь третьої річниці одруження

Онука британської королеви Єлизавети принцеса Євгенія поділилася у своєму Instagram-акаунті милим фото з чоловіком на честь третьої річниці їхнього весілля. Євгенія і бізнесмен Джек Бруксбенк одружилися 12 жовтня 2018 у каплиці Святого Георгія у Віндзорі. 9 лютого 2021 року у пари народився син Август.

Фото, яке показала принцеса, було зроблено під час вечірнього прийому в день весілля і раніше ніколи не публікувалося. Євгенія змінила вінчальне вбрання на елегантну шовкову сукню персикового кольору від Zac Posen. На знімку наречені танцюють. «Щасливої річниці, кохання моє … Сьогодні три роки !!», — підписала фото дочка принца Ендрю, герцога Йоркського.

Фанати засипали подружжя привітаннями та побажаннями сімейного щастя. Влітку цього року Бруксбенк потрапив у незручне становище, коли його засікли на яхті в обіймах моделей. Джека запідозрили в зраді дружині.

Раніше, як писали «ФАКТИ», старшу сестру Євгенії принцесу Беатріс зняли на прогулянці з новонародженою дочкою.

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