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Реакція собаки, якого посадили на дієту, зворушила мережу — відео

14:37 12 жовтня 2021
Собака перед мискою

Мережу зворушило коротке відео, що спочатку було опубліковане в TikTok користувачем під ніком itsmissmango і набрало там близько півмільйона переглядів.

Золотистому ретриверу, якого звуть Манго, ветеринар наказав сувору дієту. У ролику у велику миску Манго насипають корм з крихітної скляночки. Секунду-другу собака чекає на добавку. Але, не дочекавшись, підіймає на господаря докірливий і сумний погляд, який нікого не залишив байдужим.

«Невже перед таким поглядом можна встояти?», «О Боже, ці очі краять мені серце», «Ну дайте йому ще», «Манго, я йду до тебе на допомогу», «Ця морда … Так і хочеться обійняти» — писали в коментарях.

@pets

His face I just want to hug him @itsmissmango ## pethumor ## pets ## dogsoftiktok ## cutedogs

original sound — Pets

Раніше «ФАКТИ» писали — Популярний пасажир: бездомний собака прославився, користуючись громадським транспортом Стамбула.

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