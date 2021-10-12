Небіж президента США Джо Байдена, 42-річний лос-анджелеський адвокат Кафф Оуенс, одружився з 37-річною зіркою американського телевізійного реаліті-шоу «Справжні домогосподарки округу Оріндж» Меган Кінг. Весілля відбулося в штаті Пенсільванія — в будинку Валері Оеунс, молодшої сестри та радника глави держави.

На весіллі були присутні 50 гостей — серед них Джо Байден зі своєю дружиною Джилл.

Як повідомляє видання Brides, наречена замість класичної весільної сукні вибрала коротку сукню-блейзер від Rasario. Причому наречений брав активну участь у виборі її вбрання.

«Я купила через Інтернет сукні на тисячі доларів — від традиційних до коктейльних. І, порушивши традицію, я приміряла їх всі, щоб Кафф міг їх побачити», — розповіла Кінг. Врешті-решт вона зупинилася на сукні, в якій почувалася сама собою.

Наречений був у темно-синьому костюмі від Ralph Lauren.

Про те, що Кафф і Меган зустрічаються, стало відомо у вересні цього року, коли Кінг поділилася їхнім спільним фото в Instagram. Вони знайшли один одного через додаток для знайомств. Роман розвивався стрімко.

«Ми листувалися день або два, а потім під час першої телефонної розмови говорили п'ять годин поспіль. Поклавши трубку, Кафф забронював квиток на літак до Сент-Луїса, який вилітав приблизно через вісім годин. Через тиждень ми повернулися на Східне узбережжя, зустрілися з його сім'єю і почали разом планувати наше майбутнє», — розповіла наречена.

У Каффа Оеунса немає дітей. У Меган, яка раніше була одружена з колишнім бейсболістом Джимом Едмондсом, їх троє — чотирирічна дочка Аспен і трирічні сини-близнюки Харт і Хайес. З Едмондс вона розлучилася у 2019 році.

Меган — сестра професійної футболістки Джулі Кінг.

Раніше «ФАКТИ» писали, що вагітна Крістіна Річчі вийшла заміж в 41 рік.

Фото Brides / Instagram

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