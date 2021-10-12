26.27 / 26.47 30.28 / 30.62
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Спляча жінка ледь не загинула, коли дах її будинку пробив метеорит і впав на її подушку

9:05 12 жовтня 2021
Метеорит біля подушки

Жителька канадської провінції Британська Колумбія Рут Хемілтон мирно спала, коли дах її приватного будинку пробив метеорит і впав на подушку жінки — в декількох сантиметрах від її голови.

Як пише видання The Independent, Рут, яка дивом уникнула загибелі, прокинулася від гуркоту. «Я підскочила та ввімкнула світло. Не могла зрозуміти, що, чорт забирай, сталося «, — сказала вона.

Сидячи в ліжку Рут виявила, що вся покрита пилом і сміттям зі свіжої діри у стелі. А на подушці побачила почорнілий камінь розміром з кулак. Не знаючи, як все це пояснити, канадка викликала поліцію.

Поліціянти взяли довідки на прилеглому будівництві, щоб переконатися, що там не було ніяких вибухів. Однак виявилося, що на будівництві все спокійно, але свідки бачили яскравий слід в небі, а потім чули вибух. Так що в будинок Хемілтон залетів один з уламків метеориту.

Рут прийняла цю новину майже з полегшенням — вона боялася, що на неї хтось напав.

Камінь з космосу він залишить собі. Рут каже, що не може повірити в те, що на її подушку приземлилося щось, вік чого може складати «мільярди років». Але якби воно впало на кілька сантиметрів правіше — це була б уже зовсім інша історія, з нещасливим кінцем.

«Життя — безцінне. І воно може зникнути в будь-який момент, навіть якщо ви думаєте, що у своєму ліжку ви у безпеці», — прийшла до висновку Рут.

Фото Ruth Hamilton

315

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Петраков

Україна — Боснія і Герцеговина: Петраков здивував відповіддю на запитання про Малиновського

пенсіонери

Стаж важливіший: в ПФУ пояснили, чи можна українцям виходити на пенсію по досягненню 60-річного віку

гроші

Підвищення пенсій з 1 грудня: для кого сума збільшиться тільки на 80, а не на 200 гривень

Принцеса Анна і герцогиня Камілла

«Ти ніколи не будеш моєю королевою»: дружина принца Чарльза Камілла та його сестра принцеса Анна серйозно посварилися

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.