Спляча жінка ледь не загинула, коли дах її будинку пробив метеорит і впав на її подушку

Жителька канадської провінції Британська Колумбія Рут Хемілтон мирно спала, коли дах її приватного будинку пробив метеорит і впав на подушку жінки — в декількох сантиметрах від її голови.

Як пише видання The Independent, Рут, яка дивом уникнула загибелі, прокинулася від гуркоту. «Я підскочила та ввімкнула світло. Не могла зрозуміти, що, чорт забирай, сталося «, — сказала вона.

Сидячи в ліжку Рут виявила, що вся покрита пилом і сміттям зі свіжої діри у стелі. А на подушці побачила почорнілий камінь розміром з кулак. Не знаючи, як все це пояснити, канадка викликала поліцію.

Поліціянти взяли довідки на прилеглому будівництві, щоб переконатися, що там не було ніяких вибухів. Однак виявилося, що на будівництві все спокійно, але свідки бачили яскравий слід в небі, а потім чули вибух. Так що в будинок Хемілтон залетів один з уламків метеориту.

Рут прийняла цю новину майже з полегшенням — вона боялася, що на неї хтось напав.

Камінь з космосу він залишить собі. Рут каже, що не може повірити в те, що на її подушку приземлилося щось, вік чого може складати «мільярди років». Але якби воно впало на кілька сантиметрів правіше — це була б уже зовсім інша історія, з нещасливим кінцем.

«Життя — безцінне. І воно може зникнути в будь-який момент, навіть якщо ви думаєте, що у своєму ліжку ви у безпеці», — прийшла до висновку Рут.

Фото Ruth Hamilton

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