«Ти ніколи не будеш моєю королевою»: дружина принца Чарльза Камілла та його сестра принцеса Анна серйозно посварилися

Стосунки між сестрою та дружиною принца Уельського Чарльза, які ніколи не були простими, серйозно погіршилися. За інформацією видання New Idea, хоча зовні 71-річна принцеса Анна та 74-річна герцогиня Корнуольська Камілла виступають єдиним фронтом перед публікою, за зачиненими дверима родички сваряться.

Причиною цього стали плани Чарльза зробити Каміллу королевою, коли він зійде на престол. Чарльз і Камілла Паркер-Боулз (у дівоцтві Шанд) одружилися 9 квітня 2005 року. Тоді було оголошено, що друга дружина Чарльза не носитиме належний їй титул принцеси Чарльз Уельської — з поваги до пам'яті його першої дружини, покійної принцеси Діани Камілла обмежилася титулом герцогині. Як тоді заявили в палаці, щоб не дратувати налаштовану проти Камілли публіку, коли Чарльз стане королем вона прийме титул «принцеса-консорт». І не буде претендувати на титул королеви-консорта.

Однак з роками неприязнь британців до герцогині Корнуольської, яку вважали причиною розвалу шлюбу Діани та Чарльза, вщухла. І тепер Чарльз збирається все ж зробити свою улюблену жінку королевою — на що він має законне право.

Розмови про те, що Чарльз може відмовитися від своєї обіцянки і в майбутньому з'явиться «королева Камілла» вкрай дратують принцесу Анну. Про що вона не забарилася сказати як самому Чарльзу, так і Каміллі. «Ти ніколи не будеш моєю королевою», — заявила вона невістці.

«Анна чітко дала зрозуміти, що Камілла ніколи не буде справжньою королевою в очах британських підданих. Анна має велику владу і користується великою повагою в цій родині, тому Вессекси (молодший син королеви принц Едвард зі своєю дружиною Софі) і, можливо, навіть Кембриджі (принц Вільям і Кейт Міддлтон) підтримають її в цьому. Чарльз і Камілла зіткнуться з великим опором», — повідомило джерело.

Камілла та Анна не у ладу між собою ще з початку 1970-х років. Принцеса у свій час зустрічалася з бойфрендом Камілли — офіцером Ендрю Паркером-Боулзом, який на той момент тимчасово розлучився з міс Шанд. Подейкували навіть про можливе весілля, проте Паркер-Боулз був католиком, так що британська принцеса не могла взяти з ним шлюб.

Камілла якраз в той час почала зустрічатися з братом Анни принцом Чарльзом. З чуток, тим самим вона хотіла досадити принцесі, яка забрала у неї коханого. Однак потім принц і Шанд теж розлучилися, оскільки як королева визнала Каміллу невідповідною нареченою для спадкоємця престолу.

Зрештою у липні 1973 році Камілла та Ендрю одружилися. Вони прожили разом 21 рік і розлучилися в 1995 році. Під час цього шлюбу Камілла зраджувала чоловіка з Чарльзом.

Анна вийшла заміж за свого першого чоловіка капітана Марка Філліпса у листопаді 1973 року.

Увійшовши в королівську сім'ю, Камілла завжди побоювалася Анни, яка може бути дуже гордовитою та різкою. Згодом їхні стосунки дещо потеплішали, але тепер жінки знову ворогують.

Раніше «ФАКТИ» писали, що принцесу Анну назвали тим самим членом королівської сім'ї, якого Меган Маркл звинуватила у расизмі.

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