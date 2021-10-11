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Світ

«Чекатимемо «керівництва при здоровому глузді»: Медведєв слідом за Путіним написав статтю про Україну

11:00 11 жовтня 2021
Медведєв заснув

Дмитро Медведєв, колишній президент і прем'єр-міністр Росії, а наразі чинний заступник голови російського Радбезу, слідом за своїм патроном, господарем Кремля Володимиром Путіним, написав статтю про Україну.

У матеріалі, який публікує «Комменсант», добряче дісталося українському керівництву. «Українські керівники, особливо перші особи, — люди, які не мають ніякої стійкої самоідентифікації», — пише Медведєв і нагадує чинному президентові України, що той працював в РФ і отримував значні кошти з російських джерел, що все життя говорив російською мовою, а наразі «повністю змінив політичну і моральну орієнтацію» і «почав ревно служити найбільш оскаженілим націоналістичним силам України».

Медведєв повторив багато кліше кремлівської пропаганди, згадавши Бандеру, Шухевича і «Героям слава», також писав про «несамостійність» країни і її генералів. Він також згадав про аморальність і необов'язковість людей, які стоять в Україні «біля керма». І додав, що з нинішнім українським керівництвом, яке хоч і не любить націоналістів, але підтримує їх, вести переговори і домовлятися неможливо.

І завершує свій опус словами про те, що Росії потрібно чекати появи в Україні «керівництва при здоровому глузді», яке націлене не на тотальну конфронтацію з Росією на межі війни, а на вибудовування рівноправних і взаємовигідних відносин.

«Ось тільки з таким керівництвом України і варто мати справу. Росія вміє чекати. Ми люди терплячі», — такими словами він завершує свою статтю.

При цьому Дмитро Медведєв різко висловився про Кримську платформі. Мабуть, сильно зачепило. І на відміну від Путіна, не писав про «братні» народи". Мабуть, вже не спрацьовує.

Статтю екс-секретаря РНБО України Володимира Горбуліна «Щеплення від путінської «історичної єдності» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот.

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