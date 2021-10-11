За рік пандемії багатії збільшили капітал на 40%! Forbes опублікував щорічний рейтинг

На початку жовтня журнал Forbes опублікував свій щорічний рейтинг 400 найбагатших американців. Цей список вийшов ювілейним — сорокових за рахунком. І хоча для більшості людей у світі минулий рік видався неймовірно важким через пандемію коронавірусу, багатії змогли збільшити свій капітал на 40%! Якщо торік сукупне багатство 400 осіб, які потрапили в рейтинг Forbes, оцінювалося в 3,2 трильйона доларів, то тепер воно становить 4,5 трильйона доларів.

Майже кожен американський мільярдер став ще багатшим. Перша 20-ка в списку «вартує» 1,8 трильйона доларів. Такого ще ніколи не було за всі 40 років рейтингу.

Четвертий рік поспіль найбагатшим американцем залишається Джефф Безос, який нещодавно злітав в космос у цікавій компанії. Він став першою людиною в історії рейтингу, чий капітал перевищив позначку в 200 мільярдів доларів. Статки засновника Amazon оцінюються в 201 мільярд, що на 22 мільярди доларів більше, ніж було рік тому.

Разом з Безос в космічний політ вирушили його молодший брат Марк, 18-річний студент-фізик з Нідерландів Олівер Демен і 82-річна американська льотчиця Уоллі Фанк. Фото: Blue Origin

Друге місце займає Ілон Маск — 190,5 мільярда доларів. У порівнянні з минулим роком він збільшив свій капітал майже втричі! І все завдяки різкому стрибку вартості акцій компанії Tesla, що випускає електромобілі, а також зльоту на фондових біржах акцій компанії SpaceX. Нагадаємо, нещодавно Маск розлучився зі своєю подругою Граймс, повернувшись в ряди найбільш завидних холостяків.

Проте в списку тих, хто зумів розбагатіти швидше за всіх інших (береться процентне співвідношення), містер Маск займає лише восьме місце. Найвдалішим минулий рік виявився для Дена Гілберта, власника компанії Rocket Companies. Він збільшив свій капітал на 23,4 мільярда доларів, що склало 312% приросту!

Марк Цукерберг вийшов в рейтингу 400 найбагатших американців на третє місце. Стан одного із засновників Facebook оцінюється в 134,5 мільярда доларів. Торік у нього було 85 мільярдів доларів. Зростання акцій Facebook за рік склало 63%. Правда недавні масштабні збої в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp декілька відкинули Цукерберга назад.

Вперше за останні 30 років Білл Гейтс не потрапив до першої трійки списку Forbes. Він займає четверте місце з капіталом 134 мільярдів доларів, що на 23 мільярди більше у порівнянні з минулим роком. Аналітики Forbes вважають, що Гейтс не дозволив би Цукербергу обійти себе, якби не розлучення з дружиною. Білл і Мелінда розлучилися в травні після 27 років шлюбу. Гейтс віддав колишній дружині акції, вартість яких становить 5,7 мільярда доларів. І це дозволило Мелінді вперше потрапити в список Forbes. Поки вона займає 158-е місце, а її капітал вже оцінюється в 6,3 мільярда доларів.

Білл і Мелінда розлучилися після 27 років шлюбу. Фото з соцмереж

До речі, в цьому році виріс «прохідний бал» для тих, кого Forbes включає у свій рейтинг. Протягом останніх трьох років він становив 2,1 мільярда доларів. У нинішньому році планка піднялася до позначки 2,9 мільярда доларів. В результаті зі списку вилетів 51 мільярдер, в тому числі Дональд Трамп і Опра Уїнфрі.

Найбагатшою американкою сьомий рік поспіль залишається Еліс Уолтон, одна зі спадкоємиць компанії Walmart, чиї супермаркети відомі далеко за межами США. Її статки оцінюються в 67,9 мільярда доларів.

Найстаршим мільярдером у списку є Тед Лернер — 15 жовтня цьому будівельному магнату виповнюється 96 років. Він займає 229-е місце з капіталом 4,7 мільярда доларів.

Наймолодшим став 29-річний Сем Бенкман-Фрід, який вперше був внесений до рейтингу. Причому він встановив рекорд, ставши найбагатшим дебютантом списку за всю історію. Капітал Сема оцінюється в 22,5 мільярда доларів. А сколотив він його, торгуючи криптовалютою. Всього два роки тому Бенкман-Фрід заснував біржу FTX в Гонконзі, яка і займається з того часу цим відносно новим і досить ризикованим бізнесом. Однак успіх Сема доводить неймовірну популярність криптовалют у всьому світі.

Фото: колаж «ФАКТІВ»

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