26.27 / 26.47 30.27 / 30.61
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Британії звинуватили Росію в крадіжці формули вакцини від ковіду для створення власної вакцини «Супутник»

9:36 11 жовтня 2021
Флакон з вакциною

У Британії звинуватили Росію в тому, що шпигуни, які працюють на Кремль, вкрали формулу вакцини від коронавірусу Oxford / AstraZeneca та на її основі створили свою власну вакцину «Супутник». Як пише видання The Sun, про це джерела з британських служб безпеки доповіли кабінету міністрів країни.

Важлива інформація була викрадена у фармацевтичній компанії одним з іноземних агентів особисто. У служб безпеки нібито є вагомий доказ цього.

При створенні російської вакцини використовувалася та ж технологія, що й для Oxford / AstraZeneca. Російські вчені повідомляли про високу ефективність вакцини «Супутник». Однак західні фахівці висловили сумніви, заявивши, що результати були «дещо обнадійливими», але вакцина не пройшла досить випробувань. Всесвітня організація охорони здоров'я досі ще не сертифікувала вакцину «Супутник».

Раніше «ФАКТИ» писали — Отруєння Скрипаля: прокуратура Британії висунула звинувачення третьому росіянину.

401

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Підвищення пенсій з 1 грудня: кому додадуть 80 гривень, а кому — 800

гроші

Українцям обіцяють видати по 2 тисячі гривень на оплату комуналки: як правильно оформити заяву

тетяна кравченко

Виконавиця ролі Валюхи в серіалі «Свати» Тетяна Кравченко потрапила в інвалідне крісло

пенсіонери

Надбавки до пенсії: кому і які передбачено доплати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.