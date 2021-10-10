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Відпочинок у жовтні на Кіпрі: названо п'ять найпопулярніших місць у Ларнаці

22:23 10 жовтня 2021
кіпр

Нинішньої осені Кіпр дуже популярний в українських туристів. На Середземноморському узбережжі тепла погода обіцяє затриматися до листопада, а туристів кіпрська сторона приймає як із сертифікатом про вакцинацію (допускаються всі типи вакцин, які використовуються в Україні), так і без щеплень, але з двома ПЛР-тестами (до вильоту і після прибуття). Сайт top10.travel склав список найпопулярніших об'єктів і пам'яток, які обов'язково потрібно відвідати на Кіпрі.

Церква Святого Лазаря (Ларнака). Храм був побудований у IX столітті і названий на честь біблійного Лазаря, якого воскресив Христос. Над гробницею Лазаря на Кіпрі була побудована церква. За однією з версій, грецька назва поховання — «ларнакес» — дала ім'я місту Ларнаці.

Ларнакський замок. Оборонна фортеця поєднує в собі і романську, і османську архітектуру. Перші згадки про фортецю датуються XIII століттям, потім фортифікації використовувалися венеціанцями, згодом оборонний комплекс відновили, а місцями і заново відбудували турки-османи. Зараз в замку розташовується історичний музей.

Пляж Фіникудес. Міський пляж Ларнаки простягається на 500 метрів. Тут м'який білий пісок, пологий спуск у воду. До пляжу прилягає мальовнича набережна з пальмовою алеєю.

пляж
Пляж Фіникудес

Пристань для яхт в Ларнаці. Звідси відправляються на морські прогулянки на яхтах, збираються любителі дайвінгу та віндсерфінгу.

Гірське село Лефкара. Входить до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, завдяки збереженому там особливого виду рукоділля — лефкарійскій вишивці. Також в Лефкарі працюють ювеліри, виготовляючи філігранні срібні вироби (лефкарійське срібло).

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Лефкара

Нагадаємо, в Україні складено топ-5 напрямків для відпочинку в осінньому сезоні.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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