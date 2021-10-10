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Світ

«COVID-19 не можна повністю знищити»: в Малайзії назвали дату, коли відкриють кордони для мандрівників

19:14 10 жовтня 2021
малайзія

Популярна у туристів для осінньо-зимового відпочинку Малайзія з 11 жовтня знову відкриває кордони. Як повідомляє Reuters, влада Малайзії оголосили, що досягли поставленої мети — вакцинували 90% дорослого населення, а це означає, що більше немає причин обмежувати туризм.

На першому етапі Малайзія знімає обмеження для переміщення між штатами і для виїзду своїх вакцинованих громадян за кордон. На другому етапі планується знову відкрити в'їзд для туристів: спочатку з Близького Сходу, а потім і з Європи.

Прем'єр-міністр Малайзії Ісмаїл Сабрі Яакоб оголосив, що світу доведеться звикати жити в умовах постійно існуючого COVID-19. «Ми повинні привчати себе жити з COVID-19, тому що COVID-19 не можна повністю знищити», — пояснив він.

У період пандемії в'їзд до Малайзії громадянам України було закрито за дуже рідкісними винятками. Необхідно було отримати дозвіл Департаменту імміграції, а він видавався лише власникам довгострокових віз і жінкам/чоловікам громадян Малайзії.

Нагадаємо, в Україні склали топ-5 напрямків для відпочинку в осінній період а астрологи запропонували місця для ідеальної відпустки кожному зі знаків зодіаку.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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