«Криваве шоу»: в Британії закликають заборонити «улюблену гру» Потапа

Останнім часом у всьому світі стрімко набирає популярність південнокорейський серіал «Гра в Кальмара». Діти, які переглянули стрічку, грають у власні версії серіальних ігор, але в результаті завжди відбувається вбивство того, хто програв.

Керівництво британських шкіл змушене звертатися до батьків з проханням заборонити їхнім дітям дивитися гучну антиутопію, пише The Independent.

Діти начебто грають у звичайні ігри, деякі з яких навіть знайомі нам з дитинства. Але на відміну від дитячої забавки — тих, хто програв, жорстоко вбивають.

Керівництво однієї з початкових шкіл Англії помітило, що все більше дітей починають грати у свої власні версії цієї гри на дитячому майданчику. Це викликає конфлікти.

Відомо, що серіал має обмеження за віком та повинен бути доступний для перегляду з 16 років. Отже, подивитися криваве шоу молодші школярі можуть тільки з дозволу батьків.

Разом з тим деякі батьки обурені тим, що школи планують застосовувати санкції до них, якщо їхні діти наслідують «Гру в Кальмара», адже зараз популярність цього шоу дуже висока.

З проблемою зіткнулися не тільки в Англії. Про схожу поведінку дітей повідомили з бельгійської школи.

Нагадаємо, в Україні у «Ігри в Кальмара» теж велика кількість шанувальників. Одним з них виявився продюсер Потап. Артист опублікував в соцмережі відео, в якому бігає по власній кімнаті з кумедним виразом обличчя на радість фанатам.

фото https://www.classicfm.com/

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