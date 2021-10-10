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Світ

Буде гірше, ніж при Путіні: однокурсник господаря Кремля назвав його можливих наступників

12:21 10 жовтня 2021
Путін

Після Володимира Путіна, якого нібито не стане у 2022 році, на чолі Росії можуть стати секретар Радбезу Микола Патрушев або міністр оборони Сергій Шойгу.

Про це в етері телеканалу Obozrevatel сказав колишній радянський розвідник Юрій Швець, який навчався разом з Володимиром Путіним.

На думку Швеця, якщо до влади прийдуть Шойгу або Патрушев, то «буде морок ще гірше, ніж при Путіні».

Ексрозвідник упевнений, що зараз позбутися влади Путіна дуже хочуть силовики на чолі з колишнім очільником ФСБ Патрушевим.

Колишній однокурсник Путіна стверджує, що новий керівник РФ повинен вміти сам себе захистити від силового блоку в особі ФСБ.

Швець вважає, що єдина така людина — це міністр оборони Шойгу, у якого є Головне розвідувальне управління Генштабу Росії й Міноборони.

Раніше російський історик, політичний аналітик професор Валерій Соловей заявив, що наступником керівника Кремля може стати глава уряду Михайло Мішустін.

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