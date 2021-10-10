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Студент-медик переодягнувся в жінку-товстушку, щоб облити колишню кохану кислотою

10:10 10 жовтня 2021
хлопець

В Англії в графстві Східний Суссекс сталася приголомшлива історія. Студент-медик облив кислотою свою дівчину. Про це пише The Sun.

Молоді люди вчилися разом в медичному інституті. Коли дівчина вирішила розлучитися зі своїм коханим, хлопець сильно образився і вирішив їй помститися. Він придбав 60% кислоту та безліч одягу.

Хлопець прикинувся темношкірою товстункою й приїхав до дівчини в інше місто. Коли колишня кохана відкрила двері, він вручив їй записку про те, що життя афроамериканців теж важливе.

Дівчина нахилилася, щоб прочитати дрібний почерк, і отримала кислотою з кухля, в якому носять суп.

Речовина потрапила дівчині в обличчя, на шию та руки. На дикі крики постраждалої збіглися сусіди, які допомогли дівчині змити кислоту та викликати швидку. Речовина була такою сильною, що роз'їло фарбу на порозі будинку.

Дівчині довелося пережити шість операцій, але навіть так їй не змогли відновити зовнішність. Зараз вона не може рухати шиєю, повіками й осліпла на одне око.

Хлопця затримали досить швидко. Спершу він заперечував провину, але потім зізнався. Адвокат просив зменшити термін через депресію, в якій перебував хлопець після смерті матері від раку, однак суд прохання відхилив. Хлопець був медиком і прекрасно розумів, на що прирікає колишню кохану таким вчинком.

Суд засудив 25-річного студента-медика до 11 років в'язниці.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про трагедію в Запоріжжі, де чоловік підпалив свою наречену.

фото https://www.thesun.co.uk/n

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