Канцлер Австрії Курц оголосив про відставку у зв'язку з підозрою в корупції

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що йде у відставку на тлі розслідування антикорупційної прокуратури, яке ведеться проти нього.

В якості наступника Курц запропонував очільника МЗС країни Олександра Шалленберга, передає «РИА Новости».

Курц повідомив, що залишиться лідером Австрійської народної партії та буде депутатом парламенту.

За версією слідства, з 2016 по 2018 роки міністерство фінансів країни використовувало бюджетні кошти для фінансування рекламних оголошень в одній з австрійських газет в обмін на розміщення опитувань громадської думки, вигідних для партії Курца.

Передбачається, що це було частиною плану, який дозволив Курцу спочатку стати лідером консервативної Австрійської народної партії (ÖVP), а потім і стати канцлером.

Повідомлялося, що 6 жовтня правоохоронці обшукали кабінети в штаб-квартирі Австрійської народної партії, яку очолює Курц, і приміщення відомства федерального канцлера.

У списку підозрюваних перебувають 9 осіб. Члени партії всі звинувачення називають «помилковими».

Нагадаємо, Курц знаходиться на посту федерального канцлера Австрії з грудня 2017 року.

Навесні цього року Себастьяна Курца звинувачували у використання літака українського бізнесмена Дмитра Фірташа, який знаходиться в Австрії з 2014 року.

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