Популярний пасажир: бездомний собака прославився, користуючись громадським транспортом Стамбула

Бездомний пес, якого звуть Боджі, всесвітньо прославився завдяки тому, що постійно користується громадським транспортом Стамбула. Собаку весь час бачать в автобусах, в метро, в електричках і на поромах. Його жартома називають найпопулярнішим пасажиром Туреччини.

Пес зрозумів, що їздити — набагато зручніше, ніж ходити пішки. Його фото та відео, зроблені перехожими, циркулюють в соцмережах — в результаті чого він перетворився на суперзірку.

У Боджі вже навіть є власні сторінки в Instagram і Twitter, якими управляє муніципалітет. Міська влада також забезпечила собаку мікрочипом. І з'ясувала, що в день він проїжджає до 30 кілометрів. Його улюблений маршрут — трамвайна лінія T1, а на другому місці серед його вподобань — одна з гілок метро.

Іноді Боджі перетинає на поромі протоку Босфор, подорожуючи таким чином між континентами — Азією та Європою.

Розумний собака, схоже, знає всі основні правила етикету, пропускаючи пасажирів, які виходять, та сідаючи у транспортний засіб лише після того, як всі люди вийшли з нього. Коли йому потрібно скористатися метро, Боджі їде на ескалаторі або спускається на ліфті під землю. Коли він їде на поромі, то прогулюється на терасі, насолоджуючись видами, якщо тепло, або заходить всередину приміщення, якщо холодно або йде дощ. Він знає, де йому виходити та де заходити

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Боджі вже звик до свого зіркового статусу та уваги, яку до нього проявляють. Багато пасажирів у Стамбулі з нетерпінням чекають зустрічі з ним в транспорті, коли їдуть на роботу — це скрашує їхній день.

«Ви сідаєте в поїзд і раптово бачите Боджі. І подивіться на нього. Він лежить, ось так. Ви просто посміхаєтеся і ловите момент, правда. Ось такі почуття викликає Боджі у жителів Стамбула. Він також нагадує нам, що ми все ще можемо насолоджуватися містом, коли всі ми постійно носимося у поспіху «, — сказала журналістам агентства Reuters представниця міського метрополітену Айлін Ерол.

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фото Instagram

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