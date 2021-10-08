Відомий французький віщун Нострадамус написав 6 338 пророцтв, багато з яких вже справдилися. Дехто вважає, що він передбачив напад Росії на Україну. У числі передбачених їм подій також прихід до влади Гітлера та Друга світова війна. Про це пише болгарське видання «Факти».

Прогнози Нострадамуса охоплюють період до 3797 років, а частина катренів описують події 2022-го.

В тому числі мова в них йде про замах на президента Росії Володимира Путіна. У своїх катренах Нострадамус пише, що російський лідер протягом життя переживе п'ять замахів, але фатальним для нього стане 2022 рік. Згідно пророчим віршам Нострадамуса, в 2022 році він помре в бурхливу ніч, коли буде знаходиться в морському круїзі, і в нього вдарить блискавка.

Не менш трагічні й інші передбачення віщуна на наступний рік.

Так, він стверджує, що в 2022 році інфляція вийде з-під контролю та долар США впаде, золото, срібло і біткойни впадуть.

Крім того, сильний ураган викличе пожежі, посухи та повені у Франції та в багатьох частинах світу, що стане причиною голоду в світовому масштабі.

А в грудні майбутнього року Землю очікує метеорний дощ, який принесе величезні руйнування: після нього в океан може впасти величезна скеля, цунамі від якої затопить великі території суші.

Крім того, француз був упевнений, що в 2022 році буде вибух, який по опису нагадує ядерну бомбу, результатом чого стане зміна положення Землі та кардинальна зміна клімату. У цей час світ чекають також військові дії та величезні руйнування, після яких ситуація на планеті нормалізується.

Схоже, людству залишається сподіватися, що більшість прогнозів були витлумачені неправильно та не збудуться.

Нагадаємо, фахівці, які розшифровують катрени Нострадамуса, заявили, що він передбачив у 2021 році зомбі-апокаліпсис.

Фото: kremlin.ru

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