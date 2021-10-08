Житель Туреччини визнаний власником найдовшого у світі носа

Житель Туреччини Мехмет Озюрек знову потрапив до Книги рекордів Гіннеса як власник найдовшого носа у світі. Довжина його видатної частини тіла становить 8,8 сантиметра — від перенісся до кінчика. І ніс 71-річного турка все ще зростає.

Вперше Мехмет був визнаний «найдовгоносішою» людиною на планеті 11 років тому. І все ще, як було підтверджено на сайті Guinness World Records утримує це титул.

Найдовший ніс в історії людства належав англійцю Томасу Веддерсу, який жив в XVIII столітті та брав участь в циркових виставах. Його показник становив неймовірні 19 сантиметрів.

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Фото Guinness World Records

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